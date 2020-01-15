Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansının (AA) Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansının (AA) Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "AA'nın Kahire bürosuna dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması, Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA'ya yönelik bu şiddet eyleminin, Mısır'daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne serdiği aktarılan açıklamada, "Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Mısır makamlarından, AA Kahire bürosunun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA Kahire ofisine baskın

Mısır polisi, dün AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetmişti.

AA ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti ancak henüz bir yanıt alamadı.

Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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