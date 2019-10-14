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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı: AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararlarını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararlarını reddediyoruz

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "AB Dış İlişkiler Konseyi’nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları, tümüyle reddediyor ve kınıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararlarını reddediyoruz, System.String[]

Türk Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları hakkında açıklamada bulundu. Dışişleri bu kararları ve çağrıları tümüyle reddetiklerini ve kınadıklarını açıkladı.


Bakanlık ayrıca AB'nin, IŞİD'e karşı mücadele konusunda, Türkiye'ye "ders verme hakkı" bulunmadığının altını çizdi. "Hukuksuz ve yanlı tutumu" nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğinin ciddi bir şekilde gözden geçirileceği de belirtildi.

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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:42 
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Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi'nde alınan kararları kınadı
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