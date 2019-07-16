Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini...
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Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek"
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:58 Kaynak: AA
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