Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı...

Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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