Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:10 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz"
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