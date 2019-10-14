Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'AB'nin, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı...

Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmesini kabul edilemez buluyoruz.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmesini kabul edilemez buluyoruz."

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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