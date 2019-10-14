Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı...
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Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmesini kabul edilemez buluyoruz. Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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