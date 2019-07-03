Dışişleri Bakanlığından Washington Post'a sert tepki: İki yüzlü uygulamanın yeni bir örneğidir

Dışişleri Bakanlığı, " PKK'nın elebaşlarından biri Washington Post'u kullanarak terör propagandası yapmıştır. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir. Bu yaklaşım terörle mücadelede iki yüzlü uygulamanın yeni ve vehim bir örneğidir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle:

"ALENEN TERÖR PROPAGANDASI YAPMIŞTIR"

ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır.

Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan "terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi" ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir.

"TERÖRLE MÜCADELEDE İKİYÜZLÜ UYGULAMANIN YENİ VE VAHİM ÖRNEĞİDİR"

PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir.