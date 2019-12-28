Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi!
Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı! ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı

Son Dakika Haberleri
22:06 ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
22:05 İnsan yerine makine gücü, zaman ekonomik tasarruf sağladı - Son Dakika
22:04 Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü - Son Dakika
22:02 İletişim Başkanı Altun'dan "İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı"na ilişkin açıklama - Son Dakika
21:58 İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı'da - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:10:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]