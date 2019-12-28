Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de 1982'de Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ı katleden terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı. Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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