Dışişleri Bakanlığı: "ABD'de meydana gelen olayları endişeyle takip ediyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'de meydana gelen olayları endişeyle takip ediyoruz"
06.01.2021 23:22
Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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