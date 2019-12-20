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Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki Tahsisatlar Yasa Tasarıları) Olağan bütçe belirleme sürecinin kısa...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki Tahsisatlar Yasa Tasarıları) Olağan bütçe belirleme sürecinin kısa vadeli siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki Tahsisatlar Yasa Tasarıları) Olağan bütçe belirleme sürecinin kısa vadeli siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz"
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