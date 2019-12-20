Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki Tahsisatlar Yasa Tasarıları) Olağan bütçe belirleme sürecinin kısa... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: '(ABD'deki Tahsisatlar Yasa Tasarıları) Olağan bütçe belirleme sürecinin kısa... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki Tahsisatlar Yasa Tasarıları) Olağan bütçe belirleme sürecinin kısa...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki Tahsisatlar Yasa Tasarıları) Olağan bütçe belirleme sürecinin kısa vadeli siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki Tahsisatlar Yasa Tasarıları) Olağan bütçe belirleme sürecinin kısa vadeli siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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