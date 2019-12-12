Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: '(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür"

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür"

Dışişleri Bakanlığı: (ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen...

Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki yaptırım hazırlığına yönelik açıklama yapıldı
Temizlik yaparken canından oluyordu Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
13:50 Antalya derbisinde 7. randevu - Son Dakika
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanoğlu göğe yakın değil, toprağa yakın yaşamalıdır" - Son Dakika
13:50 Cani koca eşini öldüresiye dövdü, kız kardeşleri kurtardı - Son Dakika
13:50 Avcılar'da okulun 4. katından düşen üniversite öğrencisi yaralandı - Son Dakika
13:45 Büyükşehir mezarlıkların eksiklerini gideriyor - Son Dakika
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Son Dakika
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Son Dakika
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Son Dakika
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 13:52:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]