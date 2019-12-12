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Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür"
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:24 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'deki yaptırım hazırlığı) Girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür"
Son Dakika Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki yaptırım hazırlığına yönelik açıklama yapıldı Temizlik yaparken canından oluyordu Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı