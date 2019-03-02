Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Aynı Yaklaşımı Pyd/ypg'ye Karşı da Göstermelerini Bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Aynı Yaklaşımı Pyd/ypg'ye Karşı da Göstermelerini Bekliyoruz

32 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğine dair kararıyla ilgili "Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Aynı Yaklaşımı Pyd/ypg'ye Karşı da Göstermelerini Bekliyoruz, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğine dair kararıyla ilgili "Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Hami Aksoy, yazılı açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kararını değerlendirdi. Aksoy "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın 'Yabancı Terör Örgütleri' listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Selen YALAZ/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:51 Kaynak: DHA

PKK, Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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