Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek...
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Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:
Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Güncel
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:00 Kaynak: AA
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