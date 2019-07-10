Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek...
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Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:00 Kaynak: AA
: "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"
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