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Dışişleri Bakanlığı: "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır." - ANKARA
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