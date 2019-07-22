Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı.
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Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı.

51 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı., System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı. Toplantıda siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge, Anayasa Komitesi konularının ele alındığı bildirildi. - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, İdlib, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:22 Kaynak: İHA
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