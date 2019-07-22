Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı.
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Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:22 Kaynak: İHA
, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı. Toplantıda siyasi süreç, İdlib
, güvenli bölge, Anayasa Komitesi konularının ele alındığı bildirildi. - ANKARA
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