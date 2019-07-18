Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı...
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Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35 kararı) Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır"
Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:16 Kaynak: AA
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