Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35'lere ilişkin kararı) ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar...
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Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin F-35'lere ilişkin kararı) ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:14 Kaynak: AA
: "(ABD'nin F-35'lere ilişkin kararı) ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz"
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