Dışişleri Bakanlığı: "Abd'nin İnsan Hakları Raporu, Ülkemizle İlgili Asılsız İddialar, Gerçek Dışı...
54 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin İnsan Hakları Raporu, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir"
Dışişleri Bakanlığı
: " ABD
'nin İnsan Hakları Raporu, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir"
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:38 Kaynak: AA
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Son Dakika! Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İnsan Hakları 2018 Raporu'na Tepki: Gerçek Dışı ve Ön Yargılı Yorumlar İçeriyor
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