Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Abd'nin İnsan Hakları Raporu, Ülkemizle İlgili Asılsız İddialar, Gerçek Dışı...

Dışişleri Bakanlığı: "Abd'nin İnsan Hakları Raporu, Ülkemizle İlgili Asılsız İddialar, Gerçek Dışı...

54 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin İnsan Hakları Raporu, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir"

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: " ABD'nin İnsan Hakları Raporu, ülkemizle ilgili asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler ve ön yargılı yorumlar içermektedir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:38 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Güncel
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EPDK'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı Son Dakika! Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İnsan Hakları 2018 Raporu'na Tepki: Gerçek Dışı ve Ön Yargılı Yorumlar İçeriyor

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