Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin) Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin) Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum din adamı olarak nitelemeleri ikiyüzlü yaklaşımdır"
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:48 Kaynak: AA
: "(ABD'nin) Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum din adamı olarak nitelemeleri ikiyüzlü yaklaşımdır"
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