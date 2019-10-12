Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle...
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Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:10 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır."
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