Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: '(ABD'nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle...

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle...

10 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin olası yaptırımları) Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz
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