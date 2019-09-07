Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin seyahat uyarısı açıklamasına tepki gösterdi
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin seyahat uyarısı açıklamasına tepki gösterdi

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin seyahat uyarısı açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin seyahat uyarısı açıklamasına tepki gösterdi, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Türkiye'ye yönelik yayınladığı son seyahat uyarısında genel olarak güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki şehirlere yönelik tespit ve değerlendirmelerinin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye yönelik son seyahat uyarısında yer verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan yaklaşımlarım, Türk hükümetinin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacağının altı çizildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:15 
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