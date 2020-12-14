Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin, tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin, tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz

14.12.2020 21:52
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin, tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz, System.String[]

400 hava savunma sistemi tedariği nedeniyle açıkladığı tek taraflı yaptırım kararını kınayarak, reddetti.

400 hava savunma sistemi tedariği nedeniyle açıkladığı tek taraflı yaptırım kararını kınayarak, reddetti. ABD'nin bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet edildiği Bakanlık açıklamasında, Türkiye olarak meselenin müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele alınması talebi yinelendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin, S- 400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye'yi zamanında S- 400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşullar herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Nitekim bizzat Başkan Trump da bir çok vesileyle bu konuda Türkiye'nin haklılığını teslim etmiştir. Öte yandan, S- 400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet yaratacağına dair ABD iddiaları da teknik dayanaktan yoksundur. Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO'nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi önyargılardan uzak bir şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir" ifadelerine yer verildi.

'ABD'Yİ VAHİM YANLIŞTAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ' "Bu itibarla, ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır" denilen açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir. Bu anlayışla, ABD'yi, bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

ANKARA, -


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, S 400, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin, tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz - Son Dakika


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