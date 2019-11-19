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Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) Böyle bir eylemin uluslararası...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) Böyle bir eylemin uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) Böyle bir eylemin uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur
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