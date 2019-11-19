Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) İsrail'in yasa dışı eylemlerini...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) İsrail'in yasa dışı eylemlerini... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) İsrail'in yasa dışı eylemlerini...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız tutumunun yeni örneği.

Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) İsrail'in yasa dışı eylemlerini..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız tutumunun yeni örneği

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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