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Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) İsrail'in yasa dışı eylemlerini...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız tutumunun yeni örneği.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: (ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı) İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız tutumunun yeni örneği
ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi