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Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Savunma Bütçesi) Türkiye'nin, aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Savunma Bütçesi) Türkiye'nin, aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:08 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Savunma Bütçesi) Türkiye'nin, aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır."
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