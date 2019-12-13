Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield Bakanlığımıza çağrılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield Bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcımız Sedat Önal adı geçen karara karşı tepkimizi iletmiştir." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
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