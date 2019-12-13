Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihin nasıl... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: '(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihin nasıl... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihin nasıl...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihin nasıl siyasileştirilebileceğinin utanç verici örneklerindendir."

Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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