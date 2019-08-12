Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Aden şehrindeki silahlı çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz"
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Dışişleri Bakanlığı: "Aden şehrindeki silahlı çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz"

34 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, "Yemen'in Aden şehrinde son günlerde yaşanan ve çok sayıda Yemenli kardeşimizin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan silahlı çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı, "Yemen'in Aden şehrinde son günlerde yaşanan ve çok sayıda Yemenli kardeşimizin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan silahlı çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yemen'in Aden şehrinde meydana gelen silahlı çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yemen'in Aden şehrinde son günlerde yaşanan ve çok sayıda Yemenli kardeşimizin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan silahlı çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz. Söz konusu çatışmaların barış, dostluk ve dayanışma duygularının hakim olması gereken mübarek Kurban Bayramı sırasında da devam etmesi son derece üzüntü vericidir. Yemen'de tüm taraflara, ülkedeki siyasi ve insani krizi daha da derinleştirecek adımlardan kaçınmaları ve sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları çağrısında bulunuyoruz. "Türkiye, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması, ayrıca ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazası amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verdiği desteği sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:45 Kaynak: İHA
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