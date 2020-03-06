Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da anma töreni esnasındaki saldırıyı kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da anma töreni esnasındaki saldırıyı kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da anma töreni esnasındaki saldırıyı kınadı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir anma töreni sırasında roketli ve silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da anma töreni esnasındaki saldırıyı kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir anma töreni sırasında roketli ve silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil'de pek çok önde gelen Afgan siyasetçinin katıldığı bir anma töreni sırasında gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Afganistan'da barış ve uzlaşı çabalarının hız kazandığı kritik bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Şiddet ve terör eylemleriyle bir sonuca varılamayacağını yineliyoruz. Tüm Afgan halkına ve onların siyasi temsilcilerine birlik ve dayanışma çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afgan halkına taziye dilekleri iletildi.

Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle yapılan anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında roketli ve silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 27 sivil hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Törene katılan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili ve Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü
Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs

Son Dakika Haberleri
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:09:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da anma töreni esnasındaki saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]