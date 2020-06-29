Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da pazar yerini hedef alan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Helmand vilayetinde bugün (29 Haziran) bir pazar yerini hedef alan, çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistan'da artan şiddet seviyesinden endişe duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:02 Kaynak: İHA
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