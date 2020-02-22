Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'da şiddetin azaltılmasında mutabık kalınmasını memnuniyetle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'da şiddetin azaltılmasında mutabık kalınmasını memnuniyetle... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'da şiddetin azaltılmasında mutabık kalınmasını memnuniyetle...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Taliban'ın Afganistan'da yedi gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'da şiddetin azaltılmasında mutabık kalınmasını memnuniyetle..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Taliban'ın Afganistan'da yedi gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlık, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamındaki mutabakata ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ABD ile Taliban'ın 22 Şubat'tan itibaren Afganistan çapında yedi gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesi yapılan açıklamada, bu süre boyunca mutabakat hükümlerine titizlikle riayet edilmesi ve şiddet eylemlerinden kaçınılmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, ABD ile Taliban arasında imzalanması öngörülen anlaşmanın, Afganlar arası müzakerelerle tesis edilecek kalıcı barışın önünü açması temennisi dile getirilerek, "Bu sürecin başarıyla tamamlanması için tüm kesimleri içeren kapsayıcı bir nitelik taşıması ve herkesin yapıcı bir tutum sergilemesi lazım geldiğini bir kere daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afganistan'da kalıcı barışın tesisi için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası topluma gerekli desteği sağlamaları çağrısı yapılan açıklamada, " Türkiye, bu doğrultuda, dost ve kardeş Afganistan halkına destek olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Afganistan Milli Güvenlik Şurası, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Taliban'ın bu gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı
ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi İçişleri Bakanlığı'nda e-Başvuru dönemi başladı! Kadınlar soyadı değişikliklerini e-Devlet'ten yapabilecek Abdullah Gül'ün Gezi Parkı'yla ilgili sözlerine AK Parti'den ilk tepki Süleyman Soylu'dan geldi

Son Dakika Haberleri
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:25:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'da şiddetin azaltılmasında mutabık kalınmasını memnuniyetle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]