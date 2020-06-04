Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han camisini hedef alan ve din adamı İyaz Niyazi'nin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisini hedef alan ve kıymetli din adamı İyaz Niyazi'nin de hayatını kaybetmesine yol açan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. İbadet yerlerine yapılan saldırıların hiçbir açıklaması olamayacağını tekrar vurguluyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)