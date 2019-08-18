Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

59 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısı kınandı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısı kınandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de dün bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında çok sayıda Afgan vatandaşının hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan Hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.


Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
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