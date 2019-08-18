Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
59 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısı kınandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısı kınandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de dün bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında çok sayıda Afgan vatandaşının hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Masum
insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan Hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Afganistan'da bir düğüne intihar saldırısı: En az 63 ölü, 182 yaralı Benzersiz bir vaka! 3 ayda 2 kez doğum yaptı Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika! Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor