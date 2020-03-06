Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

12 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kabil şehrinde önde gelen pek çok siyasetçinin katıldığı tören sırasında meydana gelen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kabil şehrinde önde gelen pek çok siyasetçinin katıldığı tören sırasında meydana gelen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kabil şehrinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin, içinde taziye mesajı barındıran ve saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı. Bakanlığın açıklamasında, "6 Mart 2020 tarihinde Kabil'de pek çok önde gelen Afgan siyasetçinin katıldığı bir anma töreni sırasında gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan'da barış ve uzlaşı çabalarının hız kazandığı kritik bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Şiddet ve terör eylemleriyle bir sonuca varılamayacağını yineliyoruz. Tüm Afgan halkına ve onların siyasi temsilcilerine birlik ve dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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