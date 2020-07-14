Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Semengan vilayetinde Ulusal Güvenlik Direktörlüğü'nü hedef alan terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Semengan vilayetinde Ulusal Güvenlik Direktörlüğü'nü (NDS) hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulunurken, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'da son dönemde artan şiddet eylemlerine bir an önce son verilmesi, özellikle barış için ciddi bir fırsatın yakalandığı bu dönemde hala şiddete başvurarak amaçlarına ulaşabileceklerine inananlara, bu eylemlerden vazgeçmeleri ve Afgan halkının beklentileri doğrultusunda barış için hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

(İHA)