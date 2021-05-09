Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen ve en az 30 sivilin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde bugün iftar zamanı bomba yüklü bir araçla bir okulun önünde gerçekleştirilen terör eyleminde aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 30 sivilin hayatını kaybettiği ve 50'nin üzerinde kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Mübarek Kadir Gecesi'nde bu insanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Afgan halkına ve hükümetine taziye dilekleri iletildi.