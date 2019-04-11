Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Afrika Kıtasında Kapsamlı İlişkilere ve Köklü Kardeşlik Bağlarına Sahip...

Dışişleri Bakanlığı: "Afrika Kıtasında Kapsamlı İlişkilere ve Köklü Kardeşlik Bağlarına Sahip...

18 dakika önce

-Dışişleri Bakanlığından Somali'deki gelişmelerle ilgili, "Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı:
-Dışişleri Bakanlığından Somali'deki gelişmelerle ilgili, "Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sudan halkı ülkede huzur ve istikrarın bir an önce tesisini ve ekonomik güçlüklerin aşılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını beklemektedir. Bu sürecin anayasal demokrasi ve ulusal uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılayacak, barışçı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz. Sudan'ın güvenlik ve istikrarının korunması tüm bölgenin istikrarı için elzemdir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan'da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:17 Kaynak: İHA
Sudan, Afrika, Güncel
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