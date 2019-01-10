Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Agit'in Atama Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Agit'in Atama Kararını Memnuniyetle Karşıladı

41 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı Agit'in Atama Kararını Memnuniyetle Karşıladı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AGİT'in 2019 yılı Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Slovakya'nın, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği'ne Büyükelçi Paçacı'yı atadığı bildirildi.

Mehmet Paçacı'nın bu görevi 3 dönemdir sürdüren Doç. Dr. Bülent Şenay'dan devralacağının belirtildiği açıklamada, 57 katılımcı devlet ile dünyanın en büyük bölgesel güvenlik kuruluşu olan AGİT'in, siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani boyutlarındaki faaliyetlerine Türkiye'nin etkin biçimde katkı sağladığına vurgu yapıldı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bölgesel istikrarsızlık, düzensiz göç akımları ve artan terör tehditleri gibi günümüz sınamaları bağlamında artış gösteren hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi eğilimlerin önlenmesi bakımından AGİT dahil tüm uluslararası kuruluşların çalışmalarının desteklenmesi Türkiye bakımından önem arz etmektedir. Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çabalarımız çerçevesinde AGİT Dönem Başkanlığının söz konusu ataması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Mehmet Paçacı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:40:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Agit'in Atama Kararını Memnuniyetle Karşıladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]