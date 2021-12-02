Üye Girişi
Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdır - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdır

02.12.2021 21:25
Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdır

Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdırDIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Osman Kavala bildiriminde bulunmasına ilişkin, "AK Bakanlar Komitesi, tarafgir ve seçici...

Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Osman Kavala bildiriminde bulunmasına ilişkin, "AK Bakanlar Komitesi, tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, AK Bakanlar Komitesi'nin AİHM'in Kavala kararının icrasına ilişkin aldığı karar hakkında açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "AK Bakanlar Komitesi bugün ülkemizin, AİHM'in Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştur. Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, AK'yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır" denildi.

Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincinde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674 AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır. AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi'nin gündeminde halen çok sayıda karar bulunmaktadır. Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemindeki mevcut mekanizmaların hukuki ve adil bir anlayışa göre değil de, siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi'nin kendi itibarını zedelemektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır."

Haber:  ANKARA,


Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi, Osman Kavala, Aihm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Koca'ya Haluk Levent'ten 21:24 Bakan Koca'ya Haluk Levent'ten "SMA" sitemi: Ne yapacağız şimdi?
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz 18:17 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü 15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Son Dakika Haberleri
21:24 Bakan Koca'ya Haluk Levent'ten "SMA" sitemi: Ne yapacağız şimdi?
21:05 Beşiktaşlı futbolcuların videosuna taraftarlardan "Söğüş tayfa" yorumları geldi
20:43 Avrupa Konseyi Osman Kavala için ihlal süreci başlattı
20:42 Son Dakika! Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi
20:26 BM Genel Merkezi dışında silahlı şüpheli alarmı
20:12 25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı
20:11 Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
20:10 Ahmet Özal, Haberler.com'a Turgut Özal'ın gülümseten tavla anısını anlattı: Ankara polisi her yerde babamı aradı
19:57 Son Dakika: Fatih Terim'in 6 maçlık cezası onandı
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Şamil Tayyar'dan faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor
İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü         
21:26
Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor         
18:32
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya         
13:43
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız         
10:16
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 21:30:15. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement