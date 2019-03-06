Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Alman Medyasındaki İddialara Yanıt Verdi

Dışişleri Bakanlığı Alman Medyasındaki İddialara Yanıt Verdi

39 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin asılsız ve maksatlı olduğu, gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Alman Medyasındaki İddialara Yanıt Verdi, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin asılsız ve maksatlı olduğu, gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberler ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Türkiye'ye seyahat edecek kişilerin karşılaşabilecekleri muamele ile ilgili bazı basın ve medya organlarında yer alan olumsuz haberlerin, asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Aksoy, yaptığı açıklamada, "Bazı Alman medya kuruluşlarında, ülkemize seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiği görülmektedir.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır.

Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanadalı Bankanın Olumsuz TL Raporuna Rus Finans Uzmanından Yorum: Gerçekçi Değil, Katılmıyorum Cem Uzan'ın AİHM'de Türkiye'ye Karşı Açtığı Davada Karar Verildi!

10 Yıldır Fransa'da Yaşayan Cem Uzan, Türkiye'ye Geri Dönüyor ABD'den Bir Türkiye Açıklaması Daha: S-400 Konusunda Uyarmıştık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 04:05:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Alman Medyasındaki İddialara Yanıt Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]