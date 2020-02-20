Dışişleri Bakanlığı: "(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: '(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir.

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "( Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık çok daha vahim boyutlara ulaşacaktır"

Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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