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Dışişleri Bakanlığı: "(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir.
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "(Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:24 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "( Almanya'daki saldırı) Bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir. Aksi takdirde ırkçılık çok daha vahim boyutlara ulaşacaktır"
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