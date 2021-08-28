Dışişleri Bakanlığı: "Almanya Dışişleri Bakanı Maas ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas 29 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra, başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA