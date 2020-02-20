Dışişleri Bakanlığı: "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: " Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür. Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Hanau, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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