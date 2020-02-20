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Dışişleri Bakanlığı: "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: " Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür. Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA
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