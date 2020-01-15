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Dışişleri Bakanlığı: "Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: " Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz." - ANKARA
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