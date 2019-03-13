Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Ap Tarafından Benimsenen Tek Taraflı ve Objektiflikten Uzak Tutuma,...

Dışişleri Bakanlığı: "Ap Tarafından Benimsenen Tek Taraflı ve Objektiflikten Uzak Tutuma,...

28 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "AP tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "AP tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Avusturya Türk Federasyonu, Dışişleri Bakanlığı, Güncel
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