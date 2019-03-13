Dışişleri Bakanlığı: "Ap Tarafından Benimsenen Tek Taraflı ve Objektiflikten Uzak Tutuma,...
28 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı: "AP tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir.
Dışişleri Bakanlığı
: "AP tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:36 Kaynak: AA
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