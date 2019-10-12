Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Arap Ligi Genel Sekreteri'nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına...

Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına...

56 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir."

Dışişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrol altına alınan Resulayn şehir merkezinin girişindeki terör örgütü YPG'nin sözde bayrakları indirildi
Dışişleri sözcüsü: Tutuklu DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğiz Terör örgütünün Suriye'deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 20:12:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]