Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına...
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Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:16 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi Genel Sekreteri'nin ülkemizi suçlaması, terör örgütünün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir."
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