Dışişleri, Büyükelçi Musa'nın AGİT'e özel temsilci olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı Açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri, Büyükelçi Musa'nın AGİT'e özel temsilci olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı Açıklaması

27.07.2022 23:13
Dışişleri, Büyükelçi Musa'nın AGİT'e özel temsilci olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'nın atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'nın atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AGİT'in 2022 yılı Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Polonya'nın, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği'ne Büyükelçi Musa'yı atadığı bildirildi.

Musa'nın bu görevi 2019'dan bu yana sürdüren Büyükelçi Mehmet Paçacı'dan devralacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Türkiye, dünya genelinde artış gösteren ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve İslam karşıtlığı gibi eğilimlerin önlenmesi amacıyla, AGİT dahil tüm uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara özel önem atfetmekte ve etkin biçimde katkı sağlamaktadır. Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çabalarımız çerçevesinde Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'nın AGİT Dönem Başkanlığı tarafından yapılan söz konusu ataması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır."

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İsmail Hakkı Musa, Polonya, Güncel, Son Dakika

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