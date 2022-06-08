Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu'nun Gerçeklikten Kopuk Değerlendirmelerde Bulunmasını Kabul Etmiyor ve Reddediyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu'nun Gerçeklikten Kopuk Değerlendirmelerde Bulunmasını Kabul Etmiyor ve Reddediyoruz

08.06.2022 02:49
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu'nun Gerçeklikten Kopuk Değerlendirmelerde Bulunmasını Kabul Etmiyor ve Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 2021 Yılı Türkiye Raporu’nu onaylamasına ilişkin; “Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP’nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2021 Yılı Türkiye Raporu'nu onaylamasına ilişkin; "Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP'nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2021 Yılı Türkiye Raporu'nu onaylanmasına tepki gösterdi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

"Avrupa Parlamentosu'nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu, 7 Haziran 2022 tarihinde AP Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP'nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz.

"AP BÖYLECE TÜRK KAMUOYU NEZDİNDE HEM İNANDIRICILIĞINI HEM DE GÜVENİRLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR"

AP'den öncelikli beklentimiz, dar görüşlü çevrelerin gündemine alet olmaması ve katılım müzakere sürecinin canlandırılması için AB kurumlarına yönelik teşvik edici bir tutum sergilemesidir. Maalesef AP bugüne kadar bunun tam tersi bir tutum takınmıştır. Terör örgütü üyelerinin AP içerisinde yuvalanmalarına ve terör propagandası yapmalarına dahi müsamaha gösteren AP'nin bu tutumu aslında şaşırtıcı da değildir. AP böylece Türk kamuoyu nezdinde hem inandırıcılığını hem de güvenirliğini yitirmiştir.

"TEMELSİZ GÖRÜŞLERİN BİZİM İÇİN HİÇBİR HÜKMÜ BULUNMAMAKTADIR"

Bu nedenle, raporda yer alan ülkemize dair demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin iddialar ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında bir iki AB üyesinin dar görüşlü çıkar sağlama çabalarını yansıtan temelsiz görüşlerin bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır.

Bizim AB'den beklentimiz, öncelikle tüm AB kurumlarının Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede katılım sürecinin canlandırılması, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hızlandırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, terörle mücadelede işbirliğinin artırılması, göç işbirliği kapsamında özellikle Gönüllü İnsani Geri Kabul Planı'nın hayata geçirilmesidir.

"AP'NİN İTİBARINI ZEDELEMEKTEDİR"

Bu konularda atılacak adımları teşvik etmek yerine, Türkiye'yi sığ bir bakış açısıyla değerlendiren bu rapor AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğini teşkil etmekte ve sadece AP'nin itibarını zedelemektedir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu'nun Gerçeklikten Kopuk Değerlendirmelerde Bulunmasını Kabul Etmiyor ve Reddediyoruz - Son Dakika

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