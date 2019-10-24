Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu...
2 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz"
İrfan Can Kahveci: Hedefimiz ülkemiz adına ilk galibiyeti almak NATO Savunma Bakanları, Türkiye için toplanıyor: Konu başlığı, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle yaşanan gerilim Bakanlık, Mehmetçiğe selam gönderlere teşekkür videosu yayınladı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan partisine sert eleştiri: Erdoğan kazandı