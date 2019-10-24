Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Avrupa Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu...

Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu...

2 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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