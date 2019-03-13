Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu Tarafından Benimsenen Tek Taraflı ve Objektiflikten Uzak...
13 dakika önce
IHAAW215245-GEN/13-03-2019- Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir.
IHAAW215245-GEN/13-03-2019
- Dışişleri Bakanlığı
: "Avrupa
Parlamentosu tarafından benimsenen tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma, tarafımızca herhangi bir değer atfedilmesi mümkün değildir. Sözkonusu tavsiye kararı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir." 13.03.2019 21: 52: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:58 Kaynak: İHA
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