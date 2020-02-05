Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi.

Avrupa, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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